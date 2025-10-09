İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Sabah bəzi rayonlara yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 09 oktyabr, 2025
    • 18:17
    Sabah bəzi rayonlara yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Oktyabrın 10-u günün birinci yarısında Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur.

    yağış sulu qar Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Son xəbərlər

    19:02

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    18:51
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ HHQ komandanları görüşüb

    Hərbi
    18:47

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    18:40

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    18:33

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    18:32

    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Digər ölkələr
    18:27

    İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyəti bilinib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:24
    Foto

    Bakıda itkin düşmüşlərlə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Digər
    18:20

    Azərbaycanda özəl sektorun kibertəhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar yaradılır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti