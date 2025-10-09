Sabah bəzi rayonlara yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 09 oktyabr, 2025
- 18:17
Oktyabrın 10-u günün birinci yarısında Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur.
