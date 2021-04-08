Завтра ожидается сильный ветер, пройдут интенсивные дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 9 на 10 апреля будет преобладать северо-западный ветер, который продержится до 12 апреля. Скорость ветра составит 15-20 м/с, в течение дня 10-го апреля с порывами до 23-25 м/с, ночью 11-го апреля и утром местам

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 9 на 10 апреля будет преобладать северо-западный ветер, который продержится до 12 апреля. Скорость ветра составит 15-20 м/с, в течение дня 10-го апреля с порывами до 23-25 м/с, ночью 11-го апреля и утром местами усилится до 28 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной службы гидрометеорологии.

Преимущественно в северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня 10 апреля по 12 апреля ожидаются грозы, переменные осадки, местами интенсивные дожди, град, в высокогорных районах снег.

Будет преобладать западный ветер с порывами до 18-23 м/с, а 10-11 апреля на отдельных территориях местами усилится до 25-30 м/с. Уровень воды в реках может повыситься.