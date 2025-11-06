Завтра осадков не ожидается

7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых местах возможна небольшая морось. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.