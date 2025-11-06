Завтра осадков не ожидается
Экология
- 06 ноября, 2025
- 13:04
7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром в некоторых местах возможна небольшая морось. Будет преобладать юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-75%.
В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.
Последние новости
13:27
В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофыМилли Меджлис
13:27
BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%Энергетика
13:22
Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, КазахстанВ регионе
13:18
ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяютсяБизнес
13:15
BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газаЭнергетика
13:15
В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИДДругие страны
13:11
Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:09
Фото
СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в ХорезмеМедиа
13:08
Фото