    Завтра осадков не ожидается

    Экология
    • 06 ноября, 2025
    • 13:04
    7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Ночью и утром в некоторых местах возможна небольшая морось. Будет преобладать юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-75%.

    В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

    Sabah hava yağmursuz olacaq

