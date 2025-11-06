Sabah hava yağmursuz olacaq
Ekologiya
- 06 noyabr, 2025
- 12:31
Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 7-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-75 % təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 18-23, dağlarda gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Son xəbərlər
13:30
Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıbMaliyyə
13:28
Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edibMaliyyə
13:26
Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaqXarici siyasət
13:26
Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"Biznes
13:22
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edibİnfrastruktur
13:17
Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıbEnergetika
13:13
Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"Komanda
13:13
7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edibDigər ölkələr
13:06