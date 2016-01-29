Завтра на территории Азербайджана ожидается дождливая погода

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и днем местами возможны осадки. Умеренный северный ветер вечером сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла, в Баку ночью 0-2 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, в некоторых северных и восточных районах вероятны осадки, в горных районах - снег. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.