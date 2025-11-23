Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости
Экология
- 23 ноября, 2025
- 15:43
Завтра на ряде автомагистралей Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
По ее данным, 24 ноября ночью и утром из-за тумана в ряде районов страны ожидается снижение дальности видимости на дорогах до 300-800 метров.
Экология
