Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Завтра на ряде автомагистралей Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

По ее данным, 24 ноября ночью и утром из-за тумана в ряде районов страны ожидается снижение дальности видимости на дорогах до 300-800 метров.