Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 23 noyabr, 2025
- 15:33
Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, noyabrın 24-də gecə və səhər ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
Son xəbərlər
15:51
Yermak: Ukrayna Cenevrədə sülh planı üzrə danışıqlara başlayıbDigər ölkələr
15:49
Premyer Liqada oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
15:49
İran XİN: AEBA ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün vasitəçilərə ehtiyacımız yoxdurDigər ölkələr
15:37
"Napoli" - "Qarabağ" matçına hakim təyinatları açıqlanıbFutbol
15:33
Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaqEkologiya
15:17
Ərdoğan Makronla Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə müzakirələr aparıbDigər
15:14
Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi keçirilibDigər
15:05
Premyer Liqa klubları braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyirFutbol
14:51
Foto