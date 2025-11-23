İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 23 noyabr, 2025
    • 15:33
    Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, noyabrın 24-də gecə və səhər ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaq

    Ekologiya
