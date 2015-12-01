​Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Завтра на территории Азербайджана в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который во вторую половину дня сменится на юго-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 12-15 градусов тепла. В Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 756 мм рт.ст., относительная влажность ночью составит 85-95, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами возможны осадки и туман. В течение дня осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать западный ветер, скорость которого в дневные часы местами будет увеличиваться.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 12-17 градусов тепла. В горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидающиеся 2 декабря на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут сравнительно благоприятны для метеочувствительных людей.