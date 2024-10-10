Завершены полевые измерительные работы на освобожденных от оккупации территориях

Завершены полевые измерительные работы по землеустройству на освобожденных от оккупации территориях.

Завершены полевые измерительные работы по землеустройству на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом на заседании рабочей группы по экологическим вопросам заявил главный инженер центра Публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества" при Государственной службе по вопросам имущества Чингиз Танрывердиев.

Он отметил, что эти работы были проведены на общей площади 1 134 669 га, и в настоящее время продолжаются в городе Шуше и Агдеринском районе: "За 2022, 2023 и 9 месяцев 2024 года в рамках работ по электронному кадастровому учету земель на освобожденных от оккупации территориях завершены полевые измерительные работы в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском, Лачынском, Кяльбаджарском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Ходжалинском районах и в Шуше".

"На сегодняшний день электронные кадастровые учетные данные по территории в 857 232 га (70 860,27 га по Зангиланскому, 79 875,7 га по Губадлинскому, 195 406,3 га по Кяльбаджарскому, 104 936,53 га по Джебраильскому, 183 107,44 га по Лачынскому, 73 281,35 га по Агдамскому, 56 953,66 га по Физулинскомуи 62 870 га по Ходжалинскому) были внесены в Электронную информационную систему кадастрового учета земель (TEKUİS), и землеустроительные работы по этим районам завершены. В настоящее время для внесения в TEKUİS готовятся кадастровые данные по Ходжавендскому району", - отметил Ч. Танрывердиев.