Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк
Экология
- 24 сентября, 2025
- 13:36
На базе Лачынского и Губадлинского заказников на территории примерно 40 тыс. гектаров будет создан второй новый национальный парк.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.
Он отметил, что в соответствии с программой Великого возвращения разрабатывается план мероприятий на 2027-2030 годы.
По его словам, одним из основных вопросов на освобожденных территориях является деятельность, связанная с безопасным управлением твердыми отходами.
