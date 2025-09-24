Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

На базе Лачынского и Губадлинского заказников на территории примерно 40 тыс. гектаров будет создан второй новый национальный парк.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

Он отметил, что в соответствии с программой Великого возвращения разрабатывается план мероприятий на 2027-2030 годы.

По его словам, одним из основных вопросов на освобожденных территориях является деятельность, связанная с безопасным управлением твердыми отходами.