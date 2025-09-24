Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Экология
    • 24 сентября, 2025
    • 13:36
    Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

    На базе Лачынского и Губадлинского заказников на территории примерно 40 тыс. гектаров будет создан второй новый национальный парк.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

    Он отметил, что в соответствии с программой Великого возвращения разрабатывается план мероприятий на 2027-2030 годы.

    По его словам, одним из основных вопросов на освобожденных территориях является деятельность, связанная с безопасным управлением твердыми отходами.

