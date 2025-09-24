İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Nazir müavini: Laçın və Qubadlıda təxminən 40 min hektar ərazidə ikinci yeni milli park yaradılacaq

    Ekologiya
    • 24 sentyabr, 2025
    • 13:15
    Nazir müavini: Laçın və Qubadlıda təxminən 40 min hektar ərazidə ikinci yeni milli park yaradılacaq
    Vüqar Kərimov

    Laçın və Qubadlı yasaqlıqlarının bazasında təxminən 40 min hektar ərazidə ikinci yeni milli park yaradılacaq.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun növbəti iclasında deyib.

    Nazir müavini qeyd edib ki, "Böyük Qayıdış" proqramına uyğun olaraq 2027-2030-cı illər üçün dövlət proqramına əsasən tədbirlər planı hazırlanır.

    Onun sözlərinə görə, azad olunmuş ərazilərdə əsas məsələlərdən biri təhlükəsiz bərk tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı fəaliyyətdir.

