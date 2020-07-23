Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок

Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство Киодо, приводя в своем обзоре данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света

Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство "Киодо", приводя в своем обзоре данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", ссылаясь на свидетельства дайверов, агентство передает, что вдоль побережья Японии стали попадаться в воде брошенные маски.

В Турции и европейских странах также увеличилось количество медицинских отходов в окружающей среде, сообщает агентство. "Киодо" приводит и данные экологов из Франции, которые опасаются, что скоро масок в море будет больше, чем медуз.

Рост использования масок, латексных перчаток и прочих средств защиты от коронавируса могут привести к дальнейшему загрязнению мирового океана, пишет агентство. Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, человечество столкнется с настоящей катастрофой.

Киодо ссылается и на базирующуюся в Гонконге организацию OceansAsia, которая передала ранее в этом месяце, что маски валяются не только вдоль морских берегов, но и попадаются в рыбацкие сети вместе с другим мусором.

"Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли", - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.

Японцы, в частности, в Токио почти все носят маски на улицах и транспорте. В японской столице тесты на вирус выявили в четверг более 300 новых случаев COVID-19, что стало рекордным показателем.

