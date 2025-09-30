Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ялчын Рафиев: Мнение молодежи всегда актуально для нас

    Экология
    • 30 сентября, 2025
    • 11:45
    Ялчын Рафиев: Мнение молодежи всегда актуально для нас

    29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), успешно проведенная в Баку в ноябре прошлого года, является одним из самых ориентированных на молодежь мероприятий.

    Как передает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, выступая на Молодежном климатическом форуме в рамках Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    "В прошлом году нам удалось добиться очень успешных результатов. В ходе переговоров по бюджету я старался сделать так, чтобы голос молодежи также был услышан. Мы тесно сотрудничали с молодежным электоратом. У меня было несколько встреч с молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН). Их взгляды и мысли всегда были актуальны для нас", - сказал он.

