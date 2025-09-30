Yalçın Rəfiyev: Gənclərin rəyi bizim üçün həmişə aktualdır
Ekologiya
- 30 sentyabr, 2025
- 12:39
Ötən ilin noyabrında Bakıda uğurla keçirilmiş BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) gənclərə ən çox istiqamətlənmiş tədbirlərdən biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər nazirinin müavini, COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində keçirilən Gənclərin Rəhbərliyində İqlim Forumunda bildirib.
"Keçən il çox uğurlu nəticələr əldə etməyə nail olduq. Büdcə ilə bağlı danışıqlar zamanı gənclərin səsinin də eşidilməsi üçün çalışdım. Biz gənc seçicilərlə sıx əməkdaşlıq etdik. Qoşulmama Hərəkatının (QH) gənclər təşkilatı ilə bir neçə görüşüm oldu. Onların baxışları və fikirləri bizim üçün hər zaman aktual olub", - o deyib.
Son xəbərlər
13:31
Foto
Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edibXarici siyasət
13:25
Prezident və Birinci vitse-prezident Cabir İmanovun vida mərasiminə əklil göndəribMədəniyyət siyasəti
13:24
Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"Komanda
13:23
Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
13:21
Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirikCOP29
13:19
Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcəkİnfrastruktur
13:18
Siyavuş Novruzov: İcbari tibbi sığortanın sənədləşmə prosesi sadələşdirilməlidirDaxili siyasət
13:18
Foto
Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıbElm və təhsil
13:16