İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Yalçın Rəfiyev: Gənclərin rəyi bizim üçün həmişə aktualdır

    Ekologiya
    • 30 sentyabr, 2025
    • 12:39
    Yalçın Rəfiyev: Gənclərin rəyi bizim üçün həmişə aktualdır

    Ötən ilin noyabrında Bakıda uğurla keçirilmiş BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) gənclərə ən çox istiqamətlənmiş tədbirlərdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər nazirinin müavini, COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində keçirilən Gənclərin Rəhbərliyində İqlim Forumunda bildirib.

    "Keçən il çox uğurlu nəticələr əldə etməyə nail olduq. Büdcə ilə bağlı danışıqlar zamanı gənclərin səsinin də eşidilməsi üçün çalışdım. Biz gənc seçicilərlə sıx əməkdaşlıq etdik. Qoşulmama Hərəkatının (QH) gənclər təşkilatı ilə bir neçə görüşüm oldu. Onların baxışları və fikirləri bizim üçün hər zaman aktual olub", - o deyib.

    BCAW2025 BMT COP29
    Ялчын Рафиев: Мнение молодежи всегда актуально для нас
    Yalchin Rafiyev: Opinions of young people are always relevant to us

    Son xəbərlər

    13:31
    Foto

    Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident və Birinci vitse-prezident Cabir İmanovun vida mərasiminə əklil göndərib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:24

    Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"

    Komanda
    13:23

    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirik

    COP29
    13:19

    Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    13:18

    Siyavuş Novruzov: İcbari tibbi sığortanın sənədləşmə prosesi sadələşdirilməlidir

    Daxili siyasət
    13:18
    Foto

    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Elm və təhsil
    13:16

    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti