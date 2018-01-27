Высота снежного покрова достигла в Лерике 26 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовал фактическая погода, наблюдаемую в Азербайджане с полудня 26 по утро 27 января.

Как сообщает Report, в департаменте отметили, что как ранее и говорилось, погодные условия с полудня 26 по утро 27 января в стране прошли нестабильно, наблюдались дождь, мокрый снег, снег. Местами приняли интенсивный характер.

Количество выпавших осадков в Баку и Абшеронском полуострове составил 3-18, на Большом Кавказе - 1-7, в Гянджа-Газахской зоне - 1-6, в Центрально-низменных районах 1-20, в Нахчыванской АР – 4-5, на Малом Кавказе – 4-5, в Лянкяран-Астаринской зоне 7-26 мм.

Высота снежного покрова составила в Рваруде (село Лерика) 26 см, Лерике – 20 см, Шахдаге и Ярдымлы - 9 см, Сарыбаше и Кяльвязе – 12 см, Алтыагадже и Кишчае – 10 см, Огузе и Шамахы – 6 см, Гырызе – 5 см, Габале, Исмаиллы и Маразе – 4 см, Гедабеке, Агдере, Гусаре – 3, Гейгеле, Губе, Халтане – 2 см, Шаруре, Шеки, Хыналыге -1 см.

В Дашкесане, Гейгеле, Балакяне, Габале, Шеки, Гусаре, Сарыбаше, Кишчае наблюдается туман, видимость ограничена до 200-500 метров.