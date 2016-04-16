Температура воздуха в Азербайджане снизится на 3-5 градусов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ 17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове временами прогнозируются дожди, днем ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана временами прогнозируются дожди, местами интенсивные, вероятны грозы. Днем начиная с западных районов осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.