Воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов
Экология
- 30 августа, 2025
- 13:10
В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье погода ожидается без осадков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Согласно информации, утром в столице и на полуострове местами прогнозируется слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 21-25, днем 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 30-35%.
В регионах страны в целом осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман и умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 33-38, в горах ночью 10-15, днем 22-27 градусов тепла.
Последние новости
14:43
Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%Бизнес
14:31
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в РоссииДругие страны
14:24
Фото
Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалямиИндивидуальные
14:18
АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры НахчыванаИнфраструктура
14:05
Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против ИзраиляДругие страны
14:04
Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:03
Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%Финансы
14:00
Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до ИзраиляДругие страны
13:56