    Воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов

    • 30 августа, 2025
    • 13:10
    Воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов

    В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье погода ожидается без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Согласно информации, утром в столице и на полуострове местами прогнозируется слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 21-25, днем 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 30-35%.

    В регионах страны в целом осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман и умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 33-38, в горах ночью 10-15, днем 22-27 градусов тепла.

