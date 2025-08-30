Sabah 38 dərəcə isti olacaq
Ekologiya
- 30 avqust, 2025
- 12:50
Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 31-də hava şəraiti yağmursuz olacaq.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə zəif duman müşahidə olunacaq.
Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.
Havanın temperaturu gecə 21-25° isti, gündüz 31-36° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70 %, gündüz 30-35 % olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 19-23° isti, gündüz 33-38° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 22-27° isti olacaq.
