    Sabah 38 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 30 avqust, 2025
    • 12:50
    Sabah 38 dərəcə isti olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 31-də hava şəraiti yağmursuz olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə zəif duman müşahidə olunacaq.

    Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 21-25° isti, gündüz 31-36° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70 %, gündüz 30-35 % olacaq.   Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 19-23° isti, gündüz 33-38° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 22-27° isti olacaq.

    hava limanı   Milli Hidrometeorologiya Xidməti  
    Воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов
    Azerbaijan weather forecast for August 31

