Воздух в Азербайджане прогреется до 34°

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь и слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем 27-30° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75 %, днем 55-60 %.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла.