Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Воздух в Азербайджане прогреется до 34°

    Экология
    • 21 сентября, 2026
    • 12:23
    Воздух в Азербайджане прогреется до 34°

    В Баку и на Абшеронском полуострове 22 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    Сообщается, что утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь и слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем 27-30° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75 %, днем 55-60 %.

    В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda 34 dərəcə isti olacaq

    Последние новости

    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    22:56

    В турецком Диярбакыре в ходе перестрелки погибли три человека

    В регионе
    Лента новостей