İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sabah Azərbaycanda 34 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 21 sentyabr, 2026
    • 12:16
    Sabah Azərbaycanda 34 dərəcə isti olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 22-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı, zəif duman olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 20-22° isti, gündüz 27-30° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 55-60 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 17-21° isti, gündüz 29-34° isti, dağlarda gecə 8-13° isti, gündüz 20-25° isti olacaq.

    Hava proqnozu
    Воздух в Азербайджане прогреется до 34°

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti