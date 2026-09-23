"Şəfa" komandasının Premyer Liqadakı fasilə zamanı planı bəlli olub
Futbol
- 23 sentyabr, 2026
- 15:37
Milli komandaların oyunu ilə əlaqədar yaranan fasilə üçün "Şəfa" komandasının planı bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.
5 günlük istirahətdən sonra komanda bu gün səhər ilk məşqini keçirib. Hazırlığın bir hissəsi Qəbələdə baş tutacaq.
Bu dönəmdə Zaur Həşimovun rəhbərlik etdiyi kollektiv bir yoxlama oyunu keçirəcək. Okyabrın 3-də Bakıda təşkil olunacaq görüşdə "Şəfa"nın rəqibi "İmişli" olacaq.
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