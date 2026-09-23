İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsində məşqçilərlə görüş keçirilib

    İdman
    • 23 sentyabr, 2026
    • 15:18
    Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsində məşqçilərlə görüş keçirilib

    Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsinin sədri Vüqar Behbudov məşqçilərlə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Görüş zamanı atletlərin hazırlıq prosesi, eləcə də yerli və beynəlxalq yarışlarla bağlı planlar müzakirə olunub. Həmçinin atletlərin qarşıdakı yarışlara hazırlığının daha da təkmilləşdirilməsi, məşq prosesinin təşkili və qarşıdakı fəaliyyət istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    V.Behbudov məşqçilərə fəaliyyətlərində, atletlərə isə qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayıb.

    Vüqar Behbudov Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:50

    Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub

    Xarici siyasət
    01:41

    Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdir

    Energetika
    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti