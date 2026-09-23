Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsində məşqçilərlə görüş keçirilib
İdman
- 23 sentyabr, 2026
- 15:18
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsinin sədri Vüqar Behbudov məşqçilərlə görüşüb.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Görüş zamanı atletlərin hazırlıq prosesi, eləcə də yerli və beynəlxalq yarışlarla bağlı planlar müzakirə olunub. Həmçinin atletlərin qarşıdakı yarışlara hazırlığının daha da təkmilləşdirilməsi, məşq prosesinin təşkili və qarşıdakı fəaliyyət istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
V.Behbudov məşqçilərə fəaliyyətlərində, atletlərə isə qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayıb.
Son xəbərlər
01:50
Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunubXarici siyasət
01:41
Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdirEnergetika
01:13
Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıbFutbol
01:05
Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edibRegion
00:53
Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
00:37
Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəkXarici siyasət
00:26
Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıbXarici siyasət
00:11
Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən varDigər ölkələr
23:54