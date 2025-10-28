Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Экология
    • 28 октября, 2025
    • 12:44
    Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов

    В Баку и на Абшеронском полуострове 29 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    Утром местами возможен слабый туман, небольшая морось. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится сильным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 15-17, днем 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 70-75%.

    В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков, однако к вечеру, начиная с северных и западных районов, местами пройдут дожди, ожидаются грозы. В отдельных местах возможны ливни, град, в горных районах - снег. Местами прогнозируется туман. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

