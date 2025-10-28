İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:25
    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 29-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səhər bəzi yerlərdə zəif duman, az çiskin olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi axşam güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşama doğru şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.

    Hava proqnozu

    Son xəbərlər

    12:40

    Şəhid Abdulla Quliyevin qardaşı: Şuşa döyüşlərində könüllü iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:39

    Bərdədə baş verən yol qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:37
    Foto

    Sumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Lətif Şahhüseynov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının üçüncü dalğasının qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Elm və təhsil
    12:32
    Foto

    ADA Universitetinin "Bank of Baku" ilə reallaşdırdığı "Mini-MBA" proqramı uğurla yekunlaşdı

    Maliyyə
    12:31

    Gürcüstan və Ermənistan parlament nümayəndələri regiondakı sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    12:25

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Hadisə
    12:23
    Foto

    Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti