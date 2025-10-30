Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ВОЗ: Из-за глобального потепления каждую минуту погибает один человек

    Экология
    • 30 октября, 2025
    • 01:22
    ВОЗ: Из-за глобального потепления каждую минуту погибает один человек

    Глобальное потепление на Земле оборачивается климатическими последствиями, которые каждую минуту приводят к смерти одного человека.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, об этом говорится в докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения совместно с партнерскими структурами.

    В исследовании отмечается, что с 90-х годов прошлого столетия количество смертей, вызванных жарой, выросло на 23% с учетом поправки на рост населения. В среднем в 2012-2021 годах по этим причинам умирали 546 тыс. человек в год.

    "Это, примерно, одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года", - заявил профессор Олли Джей из Сиднейского университета, который входил в состав аналитической группы. "Это на самом деле поразительная цифра, и показатели продолжают расти", - добавил он.

    Указывается, что уменьшение использования угля смогло спасти около 400 жизней в день на протяжении последнего десятилетия. Однако продолжающееся сжигание ископаемого топлива не только нагревает планету, но и приводит к загрязнению воздуха, в том числе от лесных пожаров. Так, в 2024 году в мире было зарегистрировано рекордное число смертей из-за воздействия дыма - 154 тыс.

    Авторы исследования обращают внимание, что несмотря на этот ущерб, правительства различных стран предоставили в 2023 году прямые субсидии на ископаемое топливо в размере $956 млрд. Великобритания, например, выделила на эти цели $28 млрд, Австралия - $11 млрд, а субсидии 15 стран, включая Алжир, Венесуэлу, Египет и Саудовскую Аравию, превысили размер их затрат на здравоохранение.

    глобальное потепление ВОЗ климатический кризис

    Лента новостей