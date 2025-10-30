ÜST: Qlobal istiləşmədən hər dəqiqə bir insan ölür
- 30 oktyabr, 2025
- 01:39
Yer üzündə qlobal istiləşmə hər dəqiqə bir insanın ölümünə səbəb olur.
"Report"un "The Guardian" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tərəfdaş strukturlarla birgə hazırladığı hesabatda deyilir.
Tədqiqatda qeyd olunub ki, 1990-cı illərdən bəri istidən ölənlərin sayı əhali artımına uyğunlaşdırılaraq 23% artıb. 2012-ci ildən 2021-ci ilə qədər hər il orta hesabla 546.000 insan bu səbəblərdən ölür.
Sidney Universitetinin professoru Olli Cey deyib: "Bu, il ərzində hər dəqiqədə təxminən bir ölümdür. Həqiqətən də heyrətamiz rəqəmdir və rəqəmlər artmaqda davam edir".
Son on ildə kömürdən istifadənin azaldılmasının gündə təxminən 400 həyatını xilas etdiyi təxmin edilir. Bununla belə, qalıq yanacaqların davamlı alovlandırılması təkcə planeti qızdırmır, həm də meşə yanğınları da daxil olmaqla havanın çirklənməsinə səbəb olur. 2024-cü ildə dünyada tüstüdən ölənlərin rekord sayı - 154 000 nəfər qeydə alınıb.
Tədqiqatın müəllifləri qeyd ediblər ki, bu zərərə baxmayaraq, dünya hökumətləri 2023-cü ildə birbaşa qalıq yanacaq subsidiyaları şəklində 956 milyard dollar ayırıblar.
Məsələn, Böyük Britaniya bu məqsədlər üçün 28 milyard dollar, Avstraliya 11 milyard dollar ayırıb və Əlcəzair, Venesuela, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla 15 ölkədən subsidiyalar onların səhiyyə xərclərinin məbləğindən çox olub.