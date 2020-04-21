Водоемы Азербайджана очищают от запрещенных рыболовных снастей

С целью предотвращения несанкционированного вылова рыбы и устранения препятствий, связанных с периодом рыбного нереста, сотрудники Государственной службы экологической безопасности Азербайджана провели широкомасштабные мероприятия по контролю на водоемах страны, в том числе на реке Кура, Мингячевирском и Шемкирском водохранилищах, Ширванском канале, Миль-Муганском коллекторе и в прибрежной части акватория Каспийского моря.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в ходе рейдов были выявлены запрещенные к использованию синтетические рыболовные сети протяженностью 5 873 метра, 2 182 запрещенных охотничьих приспособления и 4 лодки.

Собранные улики были направлены в Управление полиции на водном транспорте.

В связи с периодом нереста с 1 мая в Азербайджане объявлен трехмесячный мораторий на рыбную ловлю.