Вице-президент: Снижение уровня Каспия препятствует нормальной работе производственных площадок SOCAR

Чрезвычайные ситуации, возникающие в результате климатических изменений, а также колебания уровня Каспийского моря ставят нас перед реальными рисками.

Чрезвычайные ситуации, возникающие в результате климатических изменений, а также колебания уровня Каспийского моря ставят нас перед реальными рисками.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR Халик Мамедов заявил во время выступления на международной конференции на тему “Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные мероприятия”.

По его словам, сегодня особенно актуальны вопросы изучения возможного влияния колебаний уровня на экосистему, проведения серьезных исследований в этом направлении, построения среднесрочных и долгосрочных прогнозов-сценариев, создания системы оперативного официального информирования, подготовки адаптационных мероприятий, координации и сотрудничества на региональном уровне.

Он отметил, что Каспийское море является замкнутым бассейном, и климатические колебания, происходящие в бассейнах Волги, Урала, Самура, Куры, Терека, Сефидруда и других рек, оказывают значительное влияние на изменение уровня воды: "Практика показывает, что в случаях падения уровня моря площадь шельфовой зоны, где обитает и развивается каспийская фауна, сокращается, возникают трудности в эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе портов. Аналогичные ситуации препятствуют нормальной работе производственных площадок SOCAR".

Агентство Report оказывает информационную поддержку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".