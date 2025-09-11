Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    • 11 сентября, 2025
    • 15:01
    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В отдельных частях полуострова возможны ливни и грозы.

    Ожидается, что ветреная погода на территории страны сохранится до конца недели.

    Küləkli hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

