Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных частях полуострова возможны ливни и грозы.

Ожидается, что ветреная погода на территории страны сохранится до конца недели.