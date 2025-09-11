Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели
Экология
- 11 сентября, 2025
- 15:01
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных частях полуострова возможны ливни и грозы.
Ожидается, что ветреная погода на территории страны сохранится до конца недели.
Последние новости
15:21
ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:17
"Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"Энергетика
15:13
США сняли санкции с "Белавиа"Другие страны
15:10
Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничестваВнешняя политика
15:03
Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТРФинансы
15:03
ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активовДругие страны
15:01
Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца неделиЭкология
14:59
Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе ДамаскаДругие страны
14:54