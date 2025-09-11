Küləkli hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 11 sentyabr, 2025
- 14:46
Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 12-də arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.
Küləkli hava şəraitinin həftə sonunadək davam edəcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
15:19
Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
15:17
"ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaqEnergetika
15:15
NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirirDigər ölkələr
15:14
"Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİVFutbol
15:11
Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıbDigər ölkələr
15:04
Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilibASK
15:04
Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedibDigər ölkələr
15:02
Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilibFərdi
14:58