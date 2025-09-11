İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Küləkli hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:46
    Küləkli hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 12-də arabir yağış yağacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.

    Küləkli hava şəraitinin həftə sonunadək davam edəcəyi gözlənilir.

    yağmurlu hava Leysan yağış
    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

