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В Зангилане проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

В Зангилане проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии В Зангилане проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.
Экология
26 января 2024 г. 13:44
В Зангилане проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

В Зангилане проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как сообщает из Зангилана сотрудник Report, встреча проходит в Зангиланском конгресс-центре.

На заседании рабочей группы принимают участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, старший советник специального представительства президента в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, член рабочей группы по вопросам экологии Наргиз Гараджаева и другие.

На заседании обсуждаются вопросы восстановления кяхризов в Джебраильском районе, оценки экологических факторов социально-экономического развития Восточно-Зангезурского экономического района, работа, проведенная в области лесоводства на освобожденных от оккупации территориях в рамках азербайджано-турецкого сотрудничества, обеспечение экологической устойчивости при реализации проектов по восстановлению и строительству в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, управление твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях, восстановление и реконструкция сети гидрометеорологических наблюдений.

Также обсуждаются системы водоснабжения Зангиланского и Джебраильского районов, дорожно-строительные проекты в Восточно-Зангезурском экономическом районе, состояние и перспективы использования существующих месторождений минерального сырья на территории, процесс восстановления экологической среды на освобожденных от оккупации территориях и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupun iclası keçirilir

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