В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 см
Экология
- 27 декабря, 2025
- 10:23
В высокогорных районах Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в отдельных горных районах НАР наблюдаются снег и мокрый снег, а также туман.
По данным наблюдений, на высоте около 3000 метров в Ордубадском районе высота снежного покрова составила 25 см, а в селах Кюкю и Биченек Шахбузского района - 3 см.
