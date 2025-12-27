В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 см

В высокогорных районах Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в отдельных горных районах НАР наблюдаются снег и мокрый снег, а также туман.

По данным наблюдений, на высоте около 3000 метров в Ордубадском районе высота снежного покрова составила 25 см, а в селах Кюкю и Биченек Шахбузского района - 3 см.