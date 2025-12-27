Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 см

    Экология
    • 27 декабря, 2025
    • 10:23
    В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 см

    В высокогорных районах Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в отдельных горных районах НАР наблюдаются снег и мокрый снег, а также туман.

    По данным наблюдений, на высоте около 3000 метров в Ордубадском районе высота снежного покрова составила 25 см, а в селах Кюкю и Биченек Шахбузского района - 3 см.

