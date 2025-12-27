Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb
Ekologiya
- 27 dekabr, 2025
- 10:02
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.
Hazırda bəzi dağlıq ərazilərdə sulu qar və qar yağır, duman müşahidə olunur.
Ordubad rayonun yüksək dağlıq ərazilərində (3000 m) qarın hündürlüyü 25, Parağaçaq Qar Uçqunu Stansiyasında 4, Şahbuz rayonunun Kükü və Biçənək kəndlərində isə 3 sm qeydə alınıb.
Son xəbərlər
10:07
Azərbaycan gömrükçüləri "Uşaq oyuncaqları" yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edibBiznes
10:02
Foto
Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıbEkologiya
09:53
IFFHS klublar üzrə ilin ən yaxşı baş məşqçisinin adını açıqlayıbFutbol
09:49
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.12.2025)Maliyyə
09:44
Trampla Zelenskinin görüş vaxtı rəsmi olaraq açıqlanıbDigər ölkələr
09:35
Çin xarici ticarətlə bağlı qanunu yeniləyibDigər ölkələr
09:22
Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:12
İngiltərə klubunun stadionunun tribunalarına keçmiş futbolçusunun adı veriləcəkFutbol
08:53