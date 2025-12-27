Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Ekologiya
    • 27 dekabr, 2025
    • 10:02
    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Hazırda bəzi dağlıq ərazilərdə sulu qar və qar yağır, duman müşahidə olunur.

    Ordubad rayonun yüksək dağlıq ərazilərində (3000 m) qarın hündürlüyü 25, Parağaçaq Qar Uçqunu Stansiyasında 4, Şahbuz rayonunun Kükü və Biçənək kəndlərində isə 3 sm qeydə alınıb.

