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В воскресенье в Баку ожидается до 12 градусов тепла

В воскресенье в Баку ожидается до 12 градусов тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
2 марта 2024 г. 12:20
В воскресенье в Баку ожидается до 12 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 7-12° тепла. Атмосферное давление выше нормы 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем на отдельных территориях возможны кратковременные осадки. Ночью и утром временами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-4°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги, вероятно, покроются льдом.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 3
Версия на азербайджанском языке Bazar günü Bakıda 12 dərəcə isti olacaq

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