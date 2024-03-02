В воскресенье в Баку ожидается до 12 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 7-12° тепла. Атмосферное давление выше нормы 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем на отдельных территориях возможны кратковременные осадки. Ночью и утром временами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-4°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги, вероятно, покроются льдом.