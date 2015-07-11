​В воскресенье в Баку будет преобладать сильный северо-западный ветер

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 27-32 градуса тепла.

Вечером и ближе к ночи 12 июля в районах Азербайджана возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью ожидается 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Температура морской воды на абшеронских пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 23-24 градусов тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакяне, Шувялане - 24-25, в Тюркян, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 25-26 градусов тепла.