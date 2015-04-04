​В воскресенье в Баку будет без осадков

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 5 апреля Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами туман, в течение дня в основном без осадков. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха ночью 4-6, днем 9-14 градусов тепла. Атмосферное давление возрастет от 757 мм рт.ст. до 767 мм рт.ст., относительная влажность составит 80-90 %.

5 апреля в районах Азербайджана ночью и утром местами ожидаются осадки, в горных районах мокрый снег и снег. Днем будет в основном без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.