В воскресенье в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в дневные часы северный ветер перейдет на юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26°С, днем 35-38°С, местами 40°С, в Баку ночью прогнозируется 24-26°С, днем 37-39°С.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 25-35%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 24-25°С, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 25-26°С, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28°С.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25°С, днем 35-40°С, в горах ночью прогнозируется 15-20°С, днем 26-31°С.