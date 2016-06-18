Температура воздуха в Азербайджане повысится до 36 градусов

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ 19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление 761 мм.рт.ст., относительная влажность ночью составит 75-85, днем 45-55 процентов.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 21-22 градуса, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане - 21-22, в Тюркян, Говсаны, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса.

19 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди, возможен град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.