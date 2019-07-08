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В Тюркане оштрафованы загрязняющие море центры отдыха

​В Тюркане оштрафованы загрязняющие море центры отдыха

Главное управление общественной безопасности министерства внутренних дел совместно с соответствующими структурами министерством экологии и природных ресурсов с целью предотвращения нарушения санитарно-гигиенических правил провели мероприятие на территории поселка Тюркан в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджанской Республики, в ходе рейда были выявлены факты сброса загрязненных вод в море, в отношении владельцев и арендаторов центров отдыха Voyaj, Park Riyad, Caspian Beach были составлены протоколы в соответствии со статьями 233 и 264 Кодекса об административных проступках. 

Меры в данном направлении продолжаются.

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