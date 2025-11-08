В связи с Днем Победы в лесном фонде высажено более 30 тысяч деревьев

В связи с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне на землях лесного фонда посажено более 30 тыс. деревьев.

Как сообщает Report, в мероприятиях по посадке деревьев и восстановлению лесов, организованных Службой развития лесов, приняли участие участники Отечественной войны, члены семей шехидов, сотрудники государственных и частных организаций, а также представители общественности.

Так, на землях лесного фонда в Зангиланском, Губадлинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Лерикском, Масаллинском, Товузском, Гедабейском, Геранбойском, Сабирабадском, Евлахском, Бейляганском, Шабранском, Хачмазском, Исмаиллинском, Габалинском, Гахском, Загатальском районах посажено более 30 тыс. саженцев различных пород деревьев, соответствующих местным почвенно-климатическим условиям.