В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьев
Экология
- 26 сентября, 2025
- 20:37
27 сентября - в связи с Днем памяти, Министерство экологии и природных ресурсов и Государственное агентство жилищного строительства организовали акцию по посадке деревьев в поселке Мушфигабад в Баку.
Как сообщает Report, в акции приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садиг Садыгов.
Официальные лица вместе с представителями обоих ведомств и эко-волонтерами посадили сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.
Последние новости
20:39
Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагомВ регионе
20:37
В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьевЭкология
20:18
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан АрменииВнутренняя политика
20:13
Премьер Франции намерен сформировать новое правительство до 1 октябряДругие страны
19:59
Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократыДругие страны
19:57
В Германии расследуют случаи обнаружения БПЛА на предмет возможного шпионажаДругие страны
19:53
Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в АзербайджанеИндивидуальные
19:43
Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТОДругие страны
19:40