    В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьев

    Экология
    • 26 сентября, 2025
    • 20:37
    В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьев

    27 сентября - в связи с Днем памяти, Министерство экологии и природных ресурсов и Государственное агентство жилищного строительства организовали акцию по посадке деревьев в поселке Мушфигабад в Баку.

    Как сообщает Report, в акции приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садиг Садыгов.

    Официальные лица вместе с представителями обоих ведомств и эко-волонтерами посадили сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

    Фото
