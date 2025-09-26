İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Anım Günü ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    • 26 sentyabr, 2025
    • 19:46
    Anım Günü ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyası keçirilib

    27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, aksiyada ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Rəşad İsmayılov və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sadiq Sadıqov iştirak edib.

    Rəsmilər hər iki qurumun nümayəndələrinin və ekokönüllüləri ilə Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun Eldar şamı və zeytun ağacları əkib.

    ağacəkmə 27 Sentyabr - Anım Günü ETSN
    В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьев

    Son xəbərlər

    20:50

    "Fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri" yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:48

    TBMM sədri Azərbaycanla Ermənistanın vasitəçisiz təmas qurmasının önəmindən bəhs edib

    Region
    20:36

    Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir

    Digər ölkələr
    20:34

    KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Kiyev Avropanın "Dron divarı" layihəsinə qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    20:23

    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır

    Region
    20:18
    Foto
    Video

    Şabranda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    20:13

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Aprel döyüşləri ilə bağlı sənədlər elan olunub

    Daxili siyasət
    20:10

    Avropa komissarı: Bizim Rusiyaya cavabımız dərhal, qəti və vahid olmalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti