    В субботу в Азербайджане ожидается снег

    Экология
    • 14 ноября, 2025
    • 12:38
    В субботу в Азербайджане ожидается снег

    15 ноября в Баку ожидается моросящая погода, в регионах возможны ливни.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман и мелкий дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - ​​16-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 80-85% ночью и 70-75% днем.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град, в высокогорных районах ожидается снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Подует западный ветер.

    Температура воздуха ночью 7-10°, днем 15-19° тепла, в горах ночью - 2-5°, днем 5-9° тепла.

