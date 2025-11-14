İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Şənbə günü bəzi rayonlara leysan yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:16
    Şənbə günü bəzi rayonlara leysan yağacaq - PROQNOZ

    Bakıda noyabrın 15-də havanın çiskinli olacağı, rayonlarda leysan yağacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 15-19, dağlarda gecə 2-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

    sabahın havası leysan yağış Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В субботу в Азербайджане ожидается снег

    Son xəbərlər

    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistanın Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    12:32

    Azərbaycan Ukraynaya kivi ixracını bərpa edib

    Biznes
    12:31

    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    12:31
    Foto

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın media rəhbərləri dövlətlərarası əlaqələrdə KİV-lərin rolunu müzakirə ediblər

    Region
    12:30

    Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstərib

    Maliyyə
    12:30

    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq

    Qarabağ
    12:28

    Sabahdan Azərbaycanda növbəti istilik mövsümü başlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti