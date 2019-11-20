Инженер-лесник министерства: В Шеки и Гахе не было фактов вырубки деревьев - ИНТЕРВЬЮ

В социальных сетях утверждается, что в Шекинском и Гахском регионах вырубаются деревья. Для внесения в данный вопрос ясности Report обратился к сотруднику Министерства экологии и природных ресурсов, инженеру-леснику с большим опытом восстановления лесов Рагиму Ибрагимову.

Представляем интервью с Р.Ибрагимовым.

- Рагим муаллим, что Вы можете сказать о распространившейся информации?

- Целью сдачи в аренду открытых земель лесного фонда для закладки агросадов является эффективное использование потенциала оставшихся неиспользованными и непригодными земель и увеличение территорий, покрытых лесами. Известно, что 14% территории Азербайджана – земли лесного фонда, из них 11% покрыты лесами. Оставшиеся 3% - территории без лесов. На этих годами пустующих территориях выросли кустарники, сухое травяное покрытие. Кустарники никогда не становятся деревьями. Годами эти территории не использовались. Кто-то пытается показать себя любителем природы, либо преднамеренно запутывающими общественность выступлениями старается бросить тень на выполняемые работы, мероприятия, проводимые в рамках законов и правил, и плановую деятельность по эффективному использованию лесного фонда, лишенных деревьев территорий.

Все работы выполняются планово в соответствии с законом. Поэтому распространенная в соцсетях информация абсурдна. Целью является создание искусственного ажиотажа, препятствование эффективным работам.

- Предусмотрена ли в законодательстве сдача в аренду не покрытых лесами территорий?

- Естественно. Это полностью соответствует закону, согласно поправкам в Лесной кодекс от 2017 года, и из госбюджета не тратятся средства на создание агросадов. Эти земли передаются фермерам, предпринимателям. Основной целью министерства является вложение предпринимателями инвестиций в неиспользуемые земли во имя природы, повышения эффективности местных экосистем путем их обогащения, получение урожая, для озеленения территории, появления лесного покрытия, а также помощи людям на местах с занятостью.

- В соцсетях делятся фотографиями срубленных на данных территориях деревьев. Что это, засохшие деревья, или действительно там происходит массовая вырубка деревьев?

- Отмечу, что в Шеки и Гахе не было никаких фактов вырубки деревьев. Как я сказал, территория очищается от кустарников и сорняков, в некоторых местах с корнем вырываются высохшие деревья.