В Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб

В целях увеличения популяций рыб в водоемах, сохранения экосистем и восстановления водных биоресурсов сегодня в Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб.

В целях увеличения популяций рыб в водоемах, сохранения экосистем и восстановления водных биоресурсов сегодня в Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб.

Как сообщает западное бюро Report, 200 тысяч мальков карпообразных, выращенных на рыбоводческих заводах, были выпущены в водоемы с участием официальных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудников местных органов исполнительной власти и школьников.

Официальный представитель Службы охраны биоразнообразия при министерстве Рашад Аллахвердиев сообщил, что выпуск мальков в природные водоемы будет продолжаться до конца октября с целью содействия увеличению рыбных ресурсов в стране.