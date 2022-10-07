О нас

В Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб

В Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб В целях увеличения популяций рыб в водоемах, сохранения экосистем и восстановления водных биоресурсов сегодня в Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб.
Экология
7 октября 2022 г. 12:17
В Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб

В целях увеличения популяций рыб в водоемах, сохранения экосистем и восстановления водных биоресурсов сегодня в Шамкирское и Еникендское водохранилища выпущены мальки рыб.

Как сообщает западное бюро Report, 200 тысяч мальков карпообразных, выращенных на рыбоводческих заводах, были выпущены в водоемы с участием официальных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудников местных органов исполнительной власти и школьников.

Официальный представитель Службы охраны биоразнообразия при министерстве Рашад Аллахвердиев сообщил, что выпуск мальков в природные водоемы будет продолжаться до конца октября с целью содействия увеличению рыбных ресурсов в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkir və Yenikənd su anbarlarına balıq körpələri buraxılıb

Самое важное

В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
6 октября 2022 г. 23:53
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
6 октября 2022 г. 23:52
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
6 октября 2022 г. 23:47
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
6 октября 2022 г. 22:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi