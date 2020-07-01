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В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев

В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев

Сотрудники Шахдагского национального парка выявили факт вырубки 16 деревьев различной породы на территории лесничества Бум Габалинского отдела национального парка. Этим природе нанесен ущерб на сумму 4 218 манатов.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, выяснилось, что деревья были вырублены жителями Габалинского села Тиканы Асимом и Хидаятом Шафиевыми.

В отношении нарушителей составлен акт.

Для дачи вопросу юридической оценки и принятия в отношении виновных законных мер собранные материалы направлены в Габалинскую районную прокуратуру. 

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