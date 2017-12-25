В Шахдаге высота снежного покрова достигла 11 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Как и прогнозировалось ранее Национальным департаментом гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 24 декабря по утро 25 декабря на территории страны местами наблюдался дождь, в горных районах выпал снег, преобладал сильный западный ветер.

Как сообщили Report в департаменте, количество выпавших осадков в Шахдаге составило 20, Агдере (Ордубад) - 15, Хыналыге, Сарыбаше, Гырызе - 14, Дашкесане - 11, Шамахы - 10, Шахбузе - 9, Исмаиллы - 7, Астаре - 6, Лянкяране - 5, Халтане, Алтыагадже, Агсу - 4, Сабирабаде, Губе, Нахчыване - 3, Гедабеке, Гейгеле, Балакяне, Габале, Загатале, Гейчае, Кюрдамире, Газымамеде, Лерике, Кишчае (Шеки) - 2, Ярдымлы, Гейтепе, Джафархане, Имишли, Тертере, Барде, Гусаре, Хачмазе, Гяндже, Сумгайыте, Баку, Забрате, Аляте - 1 мм.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 11 см, Гейгеле - 5, Гырызе - 4, Хыналыге, Халтане - 2, Гедабеке - 1 см.