    Экология
    • 30 октября, 2025
    • 19:00
    В селе Хыдырлы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию Победы

    В селе Хыдырлы Агдамского района в рамках "Года Конституции и суверенитета" прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию победы в Отечественной войне.

    Об этом Report сообщили в специальном представительстве по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам.

    В акции приняли участие участники программы "Волонтеры возвращения", посажено 550 саженцев.

    Xıdırlı kəndində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

