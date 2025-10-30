В селе Хыдырлы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию Победы
Экология
- 30 октября, 2025
- 19:00
В селе Хыдырлы Агдамского района в рамках "Года Конституции и суверенитета" прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию победы в Отечественной войне.
Об этом Report сообщили в специальном представительстве по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам.
В акции приняли участие участники программы "Волонтеры возвращения", посажено 550 саженцев.
