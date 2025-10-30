Xıdırlı kəndində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib
Ekologiya
- 30 oktyabr, 2025
- 18:52
Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndində "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib.
Bu barədə "Report"a Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəlikdən məlumat verilib.
"Qayıdış Könüllüləri" Proqramının iştirakçılarının olduğu aksiya zamanı 550 ağac əkilib.
