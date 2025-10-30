İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Xıdırlı kəndində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    • 30 oktyabr, 2025
    • 18:52
    Xıdırlı kəndində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndində "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəlikdən məlumat verilib.

    "Qayıdış Könüllüləri" Proqramının iştirakçılarının olduğu aksiya zamanı 550 ağac əkilib.

    Ağdam Xıdırlı kəndi Ağacəkmə aksiyası Zəfərə gedən yol
    Foto
    В селе Хыдырлы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию Победы

